Бывший защитник сборной России и московского «Динамо» Денис Колодин рассказал корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», что пока не знает, сможет ли он принять участие в ретро-матче между сборной России и питерским «Зенитом».

«Приму ли я участие в ретро-матче? Пока не знаю, на данный момент я нахожусь в Казахстане», - ответил нам Колодин.

Напомним, сейчас Денис Колодин является ассистентом главного тренера «Актобе».

В среду днём был анонсирован ностальгический ретро-матч между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года. 15 лет эти команды достигли исторических для российского футбола успехов: первая команда взяла бронзу Евро-2008, а вторая – Кубок и Суперкубок УЕФА. Предварительная дата матча - 15 июня.