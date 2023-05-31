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Колодин высказался об участии в ретро-матче между сборной России и «Зенитом» эксклюзив

31 Мая 2023 • 20:52 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Бывший защитник сборной России и московского «Динамо» Денис Колодин рассказал корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», что пока не знает, сможет ли он принять участие в ретро-матче между сборной России и питерским «Зенитом».

«Приму ли я участие в ретро-матче? Пока не знаю, на данный момент я нахожусь в Казахстане», - ответил нам Колодин.

Напомним, сейчас Денис Колодин является ассистентом главного тренера «Актобе».

В среду днём был анонсирован ностальгический ретро-матч между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года. 15 лет эти команды достигли исторических для российского футбола успехов: первая команда взяла бронзу Евро-2008, а вторая – Кубок и Суперкубок УЕФА. Предварительная дата матча - 15 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Колодин Сборная России
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