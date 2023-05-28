Смолов: «В смене формата РПЛ есть смысл»

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о возможной реформе чемпионата России.

«За золото у нас объективно тяжеловато бороться в нынешних реалиях. Думаю, в смене формата есть смысл. У тебя не одна команда или две борются в розыгрыше за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей, где 6 команд разыгрывают первое место», — приводит слова Смолова «Чемпионат».

В текущем сезоне 33-летний Смолов принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 голов и записал на свой счет 6 результативных передач.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.