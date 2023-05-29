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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Я остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге»

29 Мая 2023 • 15:28 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что не покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что чешский специалист может продолжить карьеру в «Динамо».

«У меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге». Зимой было предложение от «Краснодара». Сейчас же никаких предложений нет. Из «Динамо» мне не звонили», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 29 туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне команда Лички проведёт 3 июня против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Оренбург Марцел Личка
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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