Личка: «Я остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что не покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что чешский специалист может продолжить карьеру в «Динамо».

«У меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге». Зимой было предложение от «Краснодара». Сейчас же никаких предложений нет. Из «Динамо» мне не звонили», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 29 туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне команда Лички проведёт 3 июня против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.