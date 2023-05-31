Овечкин снова может сыграть за «Динамо»

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин ответил на вопрос, сыграет ли нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за «бело-голубых». Ранее сообщалось, что столичная команда планирует снова провести товарищеский матч против медийного клуба.

«Сыграет ли снова Овечкин за «Динамо»? Мы работаем над этим. Нам очень понравилось, как это было в прошлом году. Но пока подтверждения нет», — передает слова Манкина издание «Чемпионат».

Напомним, прошлым летом Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеской встрече против «Амкала» (5:0) и отметился одним забитым мячом.