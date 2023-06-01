Силкин: «Увидим ли мы ещё Слуцкого в РПЛ? Конечно, а где же ещё?»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о будущем экс-наставника «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, который сейчас находится без клуба.

Ране сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Динамо». Напомним, «бело-голубые» остались без тренера после увольнения сербского специалиста Славиши Йокановича. В настоящий момент обязанности наставника команды исполняет Павел Алпатов.

«У Слуцкого есть возможность вернуться в футбол. Увидим ли мы его ещё в РПЛ? Конечно, а где же ещё? В Испании, что ли, будем смотреть?» — цитирует Силкина «Чемпионат».

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин». Казанский клуб 52-летний специалист покинул в ноябре прошлого года. Также он известен по своей работе в ЦСКА, сборной России, «Крыльях Советов» и футбольном клубе «Москва».