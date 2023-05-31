Вера сравнил уровень жизни в России и Аргентине

Один из лучших игроков «Оренбурга» в текущем сезоне, аргентинский полузащитник южноуральцев Лукас Вера высказался об уровне жизни в России и на своей родине.

«В России, конечно, лучше качество жизни, чем в Аргентине и совершенно иная атмосфера. А Оренбург — тихий город, в нём можно сполна погрузиться в работу. Идеальное место, чтобы сконцентрироваться на игре», - цитирует Веру Metaratings.

Напомним, что 26-летний центральны полузащитник выступает в «Оренбурге» с прошлого лета. Под опекой Марцела Лички футболист сыграл в 29 матчах во всех турнирах, отличившись одним голом и шестью ассистами.

Ранее мы сообщали об интересе к игроку со стороны российских топ-клубов.