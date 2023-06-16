Известный российский спортивный функционер и бывший футболист Роман Орещук, ранее дважды возглавлявший спортивный департамент московского «Динамо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём детстве, лучших моментах игровой карьеры и несостоявшихся трансферах «бело-голубых».

- Вы родились в 1975 году в Новороссийске. Новороссийск вашего детства - это спокойная советская стабильность? Или было что-то бандитское?

- Бандитское точно было. У нас была группировка, её называли «шоколадники». Слава Богу, я не пошёл с ними до конца, хотя сейчас многие из них стали серьёзными бизнесменами. Кого-то из них уже нет в живых. Как говорится, это избытки прошлого. Жизнь такая штука, каждый выбирает свой путь. Ребята сделали такой выбор, я пошёл в футбол.

- Чем именно занимались «шоколадники»? Без конкретики, просто понять вектор.

- Напёрстки, на рынке орудовали. Южный город, морской порт - всё понятно. Я не участвовал в этом - общался с ребятами, но не был вхож в их тусовку. Если бы не спорт, чёрт его знает, как жизнь повернулось.

- Как появился спорт? Через родителей?

- У меня папа играл в футбол. Выступал за «Кубань» и новороссийский «Цемент». Правда, он был центральным защитником, как и я на первых этапах своей карьеры. Так что оборонительные навыки у меня есть.

- Как вы стали нападающим?

- Всё произошло в сборной СССР. Мы готовились к международному турниру в Генуэ. За два дня до вылета к нам пришёл тренер и сказал, что пять ребят не смогут полететь из-за того, что не соответствуют заявленному возрасту. Это был 89-й или 90-й год. В те времена загранпаспорт и визу делали по полгода, так что на этот турнир поехало всего 12 человек. В этом составе не было нападающих, так что мне сказали выходить в атаку, на меня играли как на столба. Как говорится «Мяч вперёд, игра придёт». Так получилось, что я стал лучшим бомбардиром на том турнире, с тех пор пошло-поехало, так и остался нападающим.

- Где вы обучались футболу?

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- В Новороссийске моим детским тренером был Владимир Васильевич Княжев. В целом мне по жизни помогло три человека. Владимир Валентинович, мой отец и Владимир Георгиевич Бут. До сих пор дружу с его детьми. Его сын, Виталий Владимирович, - мой кум, крёстный отец двух моих детей. Владимир Георгиевич сильно мне помогал по жизни.

- Дмитрий Хохлов - ваш близкий друг?

- С Димой мы знакомы с девяти лет. Можно сказать, он мой брат. Мы близко дружим с Димой Хохловым, Владом Радимовым, Серёжей Семаком, Александром Липко, раньше тесно общались с ныне покойным Сашей Беркетовым. Вот моя компания, с которой я по жизни иду нога в ногу.

- В целом ваше профессиональное становление происходило в 90-е годы. Ваш товарищ Дмитрий Хохлов рассказывал про условия во время жизни в одном из интернатов. Его цитата: «Я просыпаюсь, на мне сидят три таракана». У вас было что-то подобное?

- Мы с ним в одном номере жили, это одни и те же тараканы были (смеётся). Тогда играли в дубле ЦСКА. Мы многое вместе прошли.

- Что было с деньгами? Недавно вы сказали, что современные футболисты ни в чём себе не отказывают, а условные врачи получают небольшую зарплату.

- Мы даже от врачей были далеки (смеётся). У нас была зарплата 200 марок. Денег хватало на пять дней. Ужин состоял из чая и двух батончиков «Сникерса» или «Марса». Мы с Песчанки ездили на Сокол, покупали там эти батончики и ужинали ими. Тренировка с основной командой была за счастье. Знаете, почему? Мы там поесть нормально могли. Мы тренировались за еду в буквальном смысле. При этом на тот момент мы выходили в основном составе ЦСКА, а премиальные нам платили в иностранной валюте. Эти деньги мы могли получить только заграницей. У нас был общий котёл, вот на него и жили.

- Как вы оказались в ЦСКА?

- Изначально меня заприметил Геннадий Иванович Костылев. Он всех нас скопом позвал в ЦСКА. Меня долгое время родители не отпускали в Москву, Костылев сам много с моим отцом разговаривал.

- Что стало решающим? Почему родители сменили свою позицию?

- Отец поговорил с Павлом Фёдоровичем Садыриным, после этого папа меня отпустил. Но без проблем не обошлось. Я тогда играл за «Черноморец», клуб меня не отпускал и запрашивал за мой трансфер очень большую сумму, ЦСКА был не готов пойти на такие траты. Тогда Владимир Георгиевич Бут, который на тот момент был вице-президентом клуба, взял на себя ответственность и отпустил меня бесплатно. Сказал, что не имеет права забрать у меня такой шанс. С того момента он мне как второй отец.

- Правильно ли я понимаю, что Костылев и Садырин лично отслеживали таких молодых и перспективных как вы?

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- Так и было. Они часто ездили на игры дубля. Если хорошо проводил матч за вторую команду, на следующий день мог выйти в основном составе. Так я и попал в основу. Меня выпустили на замену, так я ещё и умудрился в первой же своей игре забить. Для молодого парня это была сказка.

- Вы выдали такое блестящее начало, но надолго в команде не закрепились.

- Получалось так, что я играл весь матч за дубль, а на следующий день попадал в заявку в основной состав, игры шли подряд, тренировочные дни тоже. Я был два месяца в двух командах сразу без выходных. Однажды я потерял сознание во время тренировки, у меня тогда нашли аритмию. Полгода мне нельзя было тренироваться, мог вообще закончить с футболом. Слава Богу, обошлось. Потом в ЦСКА пришёл Александр Фёдорович Тарханов, после этого моя история в команде и завершилась. Зимой меня отпустили в Корею, я там три месяца отыграл, потом уже меня продали в «Легию». Так в ЦСКА толком ничего не срослось.

- Разрыв между уровнем жизни в той Корее и России был огромным?

- Не огромным, а сумасшедшим. Корея казалась каким-то космосом. Это как сегодня из глухой деревни переехать в столицу.

- Вы называете Радимова, Семака и Хохлова близкими друзьями. Все они играли в ведущих командах России и Европы. На их фоне вы довольны тем, как сложилась ваша карьера?

- Наверное, жаловаться я не могу. Понятно, что она могла быть лучше. В 1994 году мой путь мог повернуть в другую сторону. После молодёжного чемпионата Европы, на котором я стал лучшим бомбардиром, в Москву приехал Костя Сарсания с одним голландским специалистом. Меня могли забрать в «Аякс», я был на тот момент недалеко от основы. Тогда Тарханов сказал, что не готов меня отпустить, хотя меня даже в известность на тот момент не поставили. Я не знал, что мной интересуются «Аякс». Тогда в Голландию уехал только Демченко, а на следующий год клуб взял Лигу чемпионов. Могу ли я сказать, что недоволен своей карьерой? Чего-то я в жизни добился не до конца, но жалеть я не точно не жалею. Меня всё устраивает.

- Конец карьеры вы проводили на родине. В интернете есть легендарное видео, где вы, будучи игроком «Черноморца», в одном из матчей вышли на замену, предъявили арбитру претензии и тут же получили красную карточку.

- Да, было такое (смеётся). Первое и последнее моё удаление в жизни. Я был недоволен судейством, а моя команда проигрывала. В одном из эпизодов соперники сбили нашего защитника, врачи оказывали ему помощь. Через какое-то время он уже был готов снова войти в игру, но арбитр его так и держал на бровке и не обращал внимания на наши апелляции. В этот момент мы пропустили, причём забил футболист, которого должен был держать как раз Марат, которого рефери не впускал в игру. Ну, мне сказали выходить на замену, у меня тут же планка упала. Я наговорил судье гадостей ещё на бровке. В дальнейшем с этим судьей мы стали друзьями и плотно общаемся до сих пор, после этого инцидента я извинился. Прекрасно понимаю, что не имел права так общаться. А если говорить про сам игровой эпизод... Наверное, я вошёл в книгу рекордов Гиннеса (смеётся). По сути именно в игре я находился одну секунду. Получилось так, что я только вышел на поле, арбитр ее возобновил, через секунду снова остановил и показал мне красную карточку.

- С высоты прожитых лет вы признаёте, что зря вспылили?

- Конечно. Я ведь извинился перед арбитром. Конечно, признаю. Тем более, мы уступали 3:0 к этому моменту. Я получил не только дисквалификацию, но и штраф. Мой кум, директор «Черноморца» Виталий Бут, не хотел меня штрафовать. Я настоял на том, чтобы я всё же получил штраф.

- Зачем вы так поступили?

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- Иначе другие футболисты могли позволить себе такое поведение.

- То есть это была профилактическая мера?

- Конечно. Понятно, что я попросил не штрафовать меня на всю зарплату, но половину я потерял точно.

- Вы говорили, что после поражения могли пойти и всю ночь провести в клубе.

- Где это я сказал? Чушь собачья. Вы не моё интервью читали. В Европе я играл в «Уйпеште» и «Легии», там радикальные болельщики, они бы мне голову за такой отдых оторвали, а в «Черноморце» это тоже было невозможно. Город маленький, меня могли встретить в таком заведении. Нет, точно такого не говорил. К тому же это не мои ценности, давайте так. Я практически не пью.

- Мы знаем вас как футболиста и функционера. Тем не менее, недавно вы сказали мне, что агентской деятельностью сейчас не занимаетесь.

- На сегодня у меня просто нет соответствующей лицензии, но вообще мы с Романом Павлюченко открыли свое футбольное агентство. Хотим заниматься молодыми ребятами, будем их вести. Будем не только устраивать их в клубы, но и помогать им в другом. Кому-то нужен тренер по физподготовке, кому-то нужен учитель. Просто видим, что многие молодые игроки у нас не совсем правильно развиваются. Нельзя молодых спортсменов радовать рублём, из-за этого никто у нас и не уезжает заграницу.

- То есть это больше организаторская деятельность педагога?

- Наверное, да.

- Вы часто говорите о Медиалиге, недавно достаточно высоко оценили одного игрока.

- Нет, я не говорю много об этом турнире. Я пришёл один раз на матч, меня увидели и попросили ответить на вопросы, только и всего. Я понимаю, что этот проект - игрушка, дай Бог она протянет долго. Я там увидел одного футболиста и понимаю, что могу ему помочь. Нельзя же сейчас всю Медиалигу собрать и засунуть в Первую лигу или в РПЛ.

- В целом вы не относитесь к такому детищу резко отрицательно?

- Нет, точно не резко отрицательно. Я понимаю, что в жизни каждый должен получить свой шанс.

- Один из любителей Медиалиги, спортивный комментатор Василий Уткин, часто резко высказывается о вас. Вы знакомы лично?

- Конечно, знаком, но мне неинтересен этот персонаж. Хочет он меня цеплять - пусть цепляет. Спасибо ему, что он обо мне вспоминает, обо мне лишний раз напишут, пусть и в таком ключе. Я не буду ему постоянно отвечать, Бог ему судья.

- Давайте теперь поговорим о вас как о спортивном директоре «Динамо». Как вы попали в команду в 2016 году?

- Сергей Николаевич Силкин познакомил меня с тогдашним генеральным директором команды Сергеем Валентиновичем Сысоевым. В начале мая мы с ним пообщались, Сысоев тогда сказал мне, что функцию спортивного директора исполняет главный тренер Андрей Кобелев. Сказали, что команде я как спортивный директор неинтересен. Ну, неинтересен и неинтересен. Через некоторое время команда вылетела в ФНЛ, меня пригласили на собеседование. Помню, я пришёл к нужному времени, из кабинета вышел Дмитрий Булыкин. На встрече я объяснил, как вижу будущее клуба, учитывая то, что тогда у команды была огромная долговая яма.

- Булыкин тоже претендовал на пост спортивного директора?

- Да. Так понимаю, там был не только он, но и другие кандидаты. Меня никто не толкал, просто пригласили на собеседование.

- Спасителя и главного бомбардира того состава Кирилла Панченко пригласили именно вы?

- Да, за Кирилла я боролся очень сильно. Всех нюансов я вам не расскажу, но в целом картину могу обрисовать. Ионов не хотел оставаться в «Динамо», мы отпустили его в ЦСКА в аренду, большую часть зарплаты ему платили именно «армейцы». На сэкономленные деньги мы взяли Панченко в аренду с правом выкупа.

- Всех игроков, которые собрались после вылета, приглашали вы?

- Панченко, Зотов, Рыков, Белоруков, Сапета, Темников. Да, потом этот состав выступал в РПЛ еще два года. Моё главное приобретение - Юрий Николаевич Калитвинцев. Он решил поставленную задачу, спасибо ему. Мне сказали, что надо вернуть команду в высший дивизион именно с первого места.

- Как вы смогли интересовать игроков в переходе в клуб ФНЛ?

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- Сказками о светлом будущем и уговорами.

- Почему вы покинули клуб? Ведь та трансферная кампания многим понравилась.

- Все знают, почему я ушёл (смеётся). Был большим любителем социальных сетей. Натворил глупостей и ушёл.

- Вас погубила медийность?

- Понимаете, случилась вот какая ситуация. Один спортивный журнал выложил фото нападающего Мохамеда Конате, который сейчас играет в «Ахмате», и подписал пост. Точную формулировку не помню, но суть в том, что Конанте на тот момент было 18 лет. Я в шутку оставил комментарий «Наверное, ему не 18 лет, а 18 лет до ста». И прикрепил безобидный смайлик, на котором обезьянка закрывает глаза. Никакого подтекста, просто смайлик. Агент Конате Дмитрий Селюк дал большое интервью и обвинил меня в расизме. Меня попросили тихо уйти, чтобы не вредить команде. Помню, что болельщики написали петицию в мою защиту. Было приятно, но я понимал, что шансов на моё спасение нет.

- По Калитвинцеву есть вопрос. Вы сказали, что на пост главного тренера тогда претендовали еще пять наставников. Можем назвать их фамилии?

- Кирьяков, Долматов, Бышовец, Чикишев и Колыванов.

- Откровенно динамовский разброс.

- Да, именно так. Была такая цель - взять кого-то, кто связан с «Динамо».

- Второй раз вы пришли в клуб в 2019 году. Как это произошло?

- Знаю, что за меня замолвил слово Дмитрий Валерьевич Хохлов. Мне позвонили из приёмной и пригласили на собеседование, через пару дней меня назначили на пост спортивного директора.

- Давайте сверимся. Ордец, Паршивлюк, Игбун, Калинин, Шимански, Филипп, Нжи, Плиев и Шейдаев. Это вы пригласили их в клуб?

- В том числе я. Без разницы, кто кого пригласил. Виноват всегда спортивный директор. По прошествии лет мне не стыдно ни за один трансфер. У того же Игбуна была аренда с определённой опцией выкупа, она могла не сработать. Говорить, что я купил Игбуна, неправильно. Я взял его в аренду, выкупал его уже не я. Шейдаева брали на три месяца, никто его не брал на три года. Зимой клуб разорвал с ним контракт и всё. Не заиграл Шейдаев - бывает. Зато сейчас он в чемпионате Азербайджана играет круто. Наша ошибка с Дмитрием Валерьевичем заключалась в том, что мы сразу решили поменять весь состав. Сейчас я бы так ни за что не сделал. Дима тоже это понимает. Кстати, вы ещё забыли Каборе. Над Нойштедтером многие смеялись, а сейчас он играет в чемпионате Бельгии и с командой боролся за выход в Лигу конференций.

Получается, для нас он слабый футболист, а для бельгийцев сильный? Нет, конечно. Когда ты меняешь 70% команды, ты должен понимать, что первое время коллектив будет барахтаться. Все банально находятся в разном физическом состоянии. Тогда мы об этом не думали. У нас игроки приходили по ходу сезона, некоторые были не готовы физически. Получилось так, что мы ушли, команда в небольшой перерыв набрала форму и выдала мощный отрезок. Нам просто не хватило немного времени.

- Если вы сейчас окажитесь в такой же ситуации, будете действовать иначе?

- Сто процентов. Нельзя менять всю команду здесь и сейчас. Очень жалею, что у меня не получилось продлить Луценко. Я сам был на птичьих правах, не мог настаивать. Он хотел долгосрочный контракт, а руководство по своим соображениям не хотелось идти на такой шаг. Вот он и оказался в «Арсенале».

Сейчас я точно не скажу, что все игроки, которых мы взяли, провалились. Тот же Филипп во второй части первого круга круто отыграл. Забил девять мячей - это хороший результат. В Бундеслиге с «Вольфсбургом» он тоже неплохо выступил. Бывает, мы не попали в него, но я его плохим футболистом никогда не назову. Посмотрите на его статистику сейчас. У нас не получилось.

- Почему в команду так и не пришёл форвард? Точно могли прийти Мунас Даббур и Мбвана Саматта.

- Да, ещё могли прийти Сёрлот, который сейчас играет в «Сосьедаде», Маноло Габбьядини из сборной Италии, Умар Ниассе, Матей Выдра.

- Много фамилий. Почему ни с кем не срослось?

- Игроки были не против, но вмешивались агенты.

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- Дело было в деньгах?

- Да. Ещё мог оказаться Мариано Диас из «Реала», вели переговоры с Патриком Шиком. Ещё был камерунский форвард.

- Чупо-Мотинг?

- С ним тоже разговаривали, но до конкретики не дошло.

- Абубакар?

- Да. Его не взяли только из-за того, что он был после травмы. Побоялись. Я настаивал на нём, но Ярдошвили сказал, что страшно после травмы крестов с лишним весом брать. Везде были нюансы. Возникали проблемы либо с другим клубом, либо с агентами, либо с медицинским состоянием.

- Вы сказали, что Денис Макаров мог перейти в то время в клуб.

- Да, это правда. Могли взять его за 9 или 12 миллионов.

- Рублей?

- Да. В итоге взяли за 9 миллионов евро.

- Тогда трансфер Макарова заблокировали. Было такое, что руководство выступало против трансфера, а потом игрок раскрывался?

- С Самошниковым была такая же история. Могли подписать Жерсона из «Ромы», но там всплыл агент. В итоге мне за свою работу не стыдно, за результат на первом этапе стыдно. Поэтому сам написал заявление и ушёл, ведь понимал, что подвёл руководство. Время прошло, а эти ребята сейчас выступают заграницей. Семь человек из того состава сейчас играют в хороших лигах. Нжи, Филипп, Ордец, Шимански, Нойштедтер, Каборе и Шейдаев. Паршивлюка каждый год продлевают, Калинин сейчас в «Факеле» играет. Плиев тоже был игроком обоймы, теперь в «Родине» бьётся. Моя большая ошибка - пригласил много футболистов одновременно.

- День, в который вы в 2019 году написали заявление об уходе, - самый грустный в вашей профессиональной карьере?

- Нет. Самый грустный день в профессиональной карьере - это уход в 2016 году из «Динамо». В 2019 году это было закономерно, мне не было смысла цепляться за кресло.

- Писали, что Кураньи мог занять ваш пост.

- Честное слово, не знаю.

- После проведённого времени в клубе вы стали его болельщиком?

- Нет. Даже не очень слежу за командой, из моих ребят там никто нет. За командой следил и переживал. Мой клуб - ЦСКА, я фанат ЦСКА.

- С учётом поставленных целей и ресурсов минувший сезон для «Динамо» худший за последние 10 лет? Без учёта ФНЛ.

- По результатам и поставленным целям, наверное, да. Поймите, в этом году клубу исполнилось 100 лет. В 2019 году мы просто должны были собрать команду, на второй год наиграть состав, на третий год бороться за более серьёзные места, а на четвёртый год взять трофей. Либо стать чемпионом, либо взять Кубок. Сами знаете, что произошло. Этот сезон - трагедия для болельщиков.

- В руководстве клуба много югославов. Вам нравится такой вектор развития?

- А мне-то чего? Моё мнение здесь никого не интересует. Я тут ни при чём. Это надо спрашивать руководство.

- Полтора года назад вы сказали, что «Динамо» через два-три года будет выше, чем «Зенит». Речь шла не о турнирной таблице, а о комплексном развитии.

- В медиапространстве «Динамо» сейчас самый сильный клуб. Академия тоже сильная, много ребят входит в главную команду. Тут клуб точно выше «Зенита».

- Давайте перейдём к блицу. Продолжите фразу «Сейчас российский футбол...»

- Не на том месте, на котором может быть.

- Лучший этап в карьере игрока.

- Два этапа. «Черноморец», 1994 год и «Ростов», 1995 год.

- Самый неудачный отрезок карьеры игрока.

- «Лада» Тольятти.

- Ваш трансфер, которым вы больше всего гордитесь.

- Шимански.

- Трансфер, на который вы ставили многое, но он не оправдал надежд.

- Филипп.

- Что лучше: трансферная кампания 2016 года или 2019?

- 2016.

- Лучший трансфер «Динамо» последних десяти лет.

- Матьё Вальбуэна.

- Лучший тренер мира.

- Гвардиола.

- Лучший клуб.

- «Манчестер Сити».

- Лучшая сборная.

- Аргентина.

- Тройка лучших игроков европейского сезона.

- Мбаппе, Холанн, Винисиус.

- Финальное. Россия - футбольная страна?

- Конечно.