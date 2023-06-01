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Петрушин прокомментировал продление контракта Смолова эксклюзив

01 Июня 2023 • 22:28 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями по поводу продления контракта между Фёдором Смоловым и столичным клубом.

– Вам не кажется, что такой шаг руководства – это топтание на месте?

– Команда всё-таки молодая, так что иметь опытного футболиста нужно. Я тоже проходил через это. Я в 20 лет начал играть в основном составе, тогда вокруг меня были взрослые мужики. Это нормально, правильное решение для клуба.

– Не думаете, что это уменьшает шансы Константина Тюкавина на место в стартовом составе?

– Вопрос в том, кто будет главным тренером. В последних матчах Смолов больше играл в оттяжке, так что почему Тюкавин должен выходить только на замену? Будет зависеть от того, какую систему игры будет выстраивать новый главный тренер, – сказал Петрушин.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Константин Тюкавин
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