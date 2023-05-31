«Мы думали, что для «Оренбурга» сезон будет сложнее» — Дмитрий Андреев

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился комментарием об итогах текущего сезона.

«Еще рано подводить итоги, впереди игра с «Динамо». Есть небольшая интрига. Конечно, мы думали, что сезон будет сложнее. Хорошо, что сложилось так, как есть», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что его радует атакующий футбол, который ставит команде главный тренер Марцел Личка.

После 29 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Лички встретятся с «Динамо» (3 июня).