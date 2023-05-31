Макаров: «Динамо» воодушевилось после ухода Йокановича

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

«Казалось, что в первом матче после ухода Йокановича появилось какое-то воодушевление? Так и есть. Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца», — цитирует Макарова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и стал автором одной результативной передачи.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков за 29 игр.