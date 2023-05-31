Смородская — об отказе Николича возглавить «Динамо»: «Мы упустили ценного специалиста»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отказе Марко Николича стать новым главным тренером «Динамо».

«Могла ли повлиять на его решение международная ситуация? Конечно, и это могло повлиять. Мне очень жаль, что Николич не придет, очень жаль, но я это могу понять. Конечно, мы упустили достаточно ценного специалиста», — приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее московское «Динамо» отправило в отставку Славишу Йокановича. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Павел Алпатов.

После 29 туров «бело-голубые» занимают седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков.