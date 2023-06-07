Президент «Оренбурга»: «Бюджет сформирован, но назвать его не могу»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился информацией относительно бюджета клуба Премьер-лиги на следующий сезон.

«Бюджет сформирован, но назвать его не могу. Будет ли он больше, чем в этом сезоне? Нет, в лучшем случае — примерно такой же», — рассказал руководитель «Оренбурга» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам прошедшей кампании РПЛ «Оренбург» занял седьмое место, набрав 46 очков. После окончания сезона 2022/23 команду пополнили турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, полузащитник Томас Муро, защитник Максим Сидоров.

