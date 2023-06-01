Смородская: «Пригласить сейчас хорошего тренера-иностранца в РПЛ — невыполнимая миссия»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что сейчас заманить иностранного тренера в российский чемпионат очень сложно.

Смородская выразила разочарование в связи с тем, что известный сербский специалист Марко Николич отклонил предложение московского «Динамо». При этом экс-президент «Локомотива» отметила, что Николич даже не входит в категорию топ-тренеров.

«Пригласить сейчас хорошего тренера-иностранца в РПЛ — невыполнимая миссия. Мне жаль «Динамо». Под их проект нужен действительно сильный тренер», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне «Динамо» возглавлял Славиша Йоканович, который был отправлен в отставку после поражения «бело-голубых» в матче 27-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:3). Сейчас с командой временно работает Павел Алпатов.

После 29 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 45 набранных очков.