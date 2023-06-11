Ринат Билялетдинов оценил игру «Динамо» и «Локомотива» в сезоне РПЛ

Тренер молодёжного состава «Химок» Ринат Билялетдинов высказался об игре «Динамо» и «Локомотива» в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги.

«Локомотив» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков. Только у «Локомотива» была неудачная первая половина сезона, а у «Динамо» — вторая. Это два коллектива не на своем месте в турнирной таблице», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. По его мнению, частая ротация состава стала одной из ключевых причин неудачного сезона «бело-голубых».

Напомним, что «Локомотив» занял восьмое место по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ, в последнем туре опередив «Динамо».