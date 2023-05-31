Пименов оценил новый контракт Смолова с «Динамо»

Бывший российский форвард Руслан Пименов считает, что московское «Динамо» поступило правильно, продлив трудовое соглашение с опытным форвардом Фёдором Смоловым – воспитанником клуба.

«Думаю, правильно сделали, что продлили контракт с ним. Фёдор выступает на хорошем уровне, плюс «Динамо» такой опытный игрок просто необходим», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» и Смолов оформили новое соглашение по формуле «1+1». Поэтому новый контракт форварда с «бело-голубыми» будет действовать как минимум до конца сезона-2023/24.

Что касается текущего сезона, то в нём у нападающего 12 забитых голов и шесть ассистов в 31-м проведённом матче за «бело-голубых» в РПЛ и Кубке России.