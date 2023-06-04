Лещук: «Надеюсь, в будущем покажу более качественную игру»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после поражения от «Оренбурга» (0:3) в матче заключительного 30-го тура РПЛ выразил надежду на то, что в будущем ему удастся показывать более качественную игру.

«На поле всегда выхожу с желанием. Почти всегда играю со стопроцентной самоотдачей. Надеюсь, в будущем покажу более качественную и зрелищную игру», — написал Лещук в телеграме.

Напомним, что минувший розыгрыш чемпионата России «бело-голубые» завершили на девятом месте турнирной таблицы, набрав 45 очков в 30 встречах. За «Динамо» 27-летний Лещук провёл 14 матчей, в которых пропустил 21 гол и в трёх встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.