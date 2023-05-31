Леонид Слуцкий может возглавить московское «Динамо». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», известный тренер находится в списке из специалистов, которых в столичном клубе рассматривают на пост главного тренера команды.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин» - российский тренер покинул клуб Первой лиги в конце прошлого календарного года. За полгода до ухода из команды он вместе с казанцами вылетел из РПЛ.

Напомним, с начала мая руководство «бело-голубых» ищет нового главного тренера после отставки провалившего юбилейный сезон Славиши Йокановича. Среди возможных кандидатов на заветный пост фигурировали такие специалисты как Марко Николич и Массимо Каррера, однако серб уже точно не возглавит столичный клуб – он примет предложение из ОАЭ.