В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Локомотива» к Вере

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об интересе «Локомотива» к аргентинскому полузащитнику Лукасу Вере.

Ранее сообщалось, что после сорвавшегося трансфера игрока «Сочи» Александра Коваленко руководство московского клуба обратило внимание на футболиста из «Оренбурга».

«Локомотив» с нами не связывался, Лукас Вера остаётся в «Оренбурге». Мы уже подписали трёх игроков. Больше у нас ничего не намечается», — цитирует Андреева Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 30 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 3 миллиона евро.