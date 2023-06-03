«Динамо» потерпело разгромное поражение от «Оренбурга» и заняло девятое место

Завершился матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и московским «Динамо». Разгромную победу со счётом 3:0 одержали подопечные Марцела Лички.
Уже на восьмой минуте Брайан Мансилья вывел свою команду вперёд после ошибки Игоря Лещука, который отбил мяч перед собой. В концовке первого тайма Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество после прекрасной передачи Веры, а окончательный счёт на табло установил всё тот же Лукас Вера, который отметился точным ударом в дальний угол.
«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, «Динамо» же закончило сезон на девятой позиции.
Видеотрансляция матча Оренбург - Динамо Москва
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Протокол игры
|(1:0) Мансилья Брайан Эсекиэль6'
|(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич40'
|(3:0) Вера Лукас Габриэль75'
Кеняйкин Алексей•Эктов Александр•Гойкович Ренато•Перес Матиас•Печенин Кирилл•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич69' (Марин Джимми (69') •Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Флорентин Сесар Габриэль79' (Титков Николай (79') •Обухов Владимир68' (Оганесян Степан (68') •Мансилья Брайан Эсекиэль69' (Ковалёв Юрий (69')
Лещук Игорь•Паршивлюк Сергей66' (Даса Элазар (66') •Сазонов Саба•Маричаль Николас•Лаксальт Диего•Захарян Арсен•Норманн Матиас•Фомин Даниил•Гладышев Ярослав69' (Скопинцев Дмитрий (69') •Тюкавин Константин•Нгамалё Николя 38'
03 июня. Стадион "Газовик".
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