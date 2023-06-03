«Динамо» потерпело разгромное поражение от «Оренбурга» и заняло девятое место

Завершился матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и московским «Динамо». Разгромную победу со счётом 3:0 одержали подопечные Марцела Лички.

Уже на восьмой минуте Брайан Мансилья вывел свою команду вперёд после ошибки Игоря Лещука, который отбил мяч перед собой. В концовке первого тайма Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество после прекрасной передачи Веры, а окончательный счёт на табло установил всё тот же Лукас Вера, который отметился точным ударом в дальний угол.

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, «Динамо» же закончило сезон на девятой позиции.