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«Динамо» потерпело разгромное поражение от «Оренбурга» и заняло девятое место

03 Июня 2023 • 18:52 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Завершился матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и московским «Динамо». Разгромную победу со счётом 3:0 одержали подопечные Марцела Лички.

Уже на восьмой минуте Брайан Мансилья вывел свою команду вперёд после ошибки Игоря Лещука, который отбил мяч перед собой. В концовке первого тайма Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество после прекрасной передачи Веры, а окончательный счёт на табло установил всё тот же Лукас Вера, который отметился точным ударом в дальний угол.

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, «Динамо» же закончило сезон на девятой позиции.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург3:0Динамо Москва
(1:0) Мансилья Брайан Эсекиэль6'  
(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич40'  
(3:0) Вера Лукас Габриэль75'  
Кеняйкин АлексейЭктов АлександрГойкович РенатоПерес МатиасПеченин КириллВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 69' (Марин Джимми ( 69') Капленко КириллВера Лукас ГабриэльФлорентин Сесар Габриэль 79' (Титков Николай ( 79') Обухов Владимир 68' (Оганесян Степан ( 68') Мансилья Брайан Эсекиэль 69' (Ковалёв Юрий ( 69')
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаХоданович АндрейСысуев НиколайПолуяхтов ВладимирКапустянский Данил
Лещук ИгорьПаршивлюк Сергей 66' (Даса Элазар ( 66') Сазонов СабаМаричаль НиколасЛаксальт ДиегоЗахарян АрсенНорманн МатиасФомин ДаниилГладышев Ярослав 69' (Скопинцев Дмитрий ( 69') Тюкавин КонстантинНгамалё Николя  38'
Запасные: Будачёв ИванОсокин ДенисЛепский ИванБабаев УльвиШунин АнтонКутицкий Александр
03 июня. Стадион "Газовик".

 

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