Английский тренер Реднапп: «Захарян? Впервые слышу»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался об интересе «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Напомним, прошлым летом Захарян был близок к переходу в лондонский клуб, однако сделка не состоялась из-за сложностей, которые были связаны с переводом денег за трансфер российского футболиста.

«Захарян? Ничего не знаю про него, впервые слышу. За кого он играет? За «Динамо»? Сложно что-то говорить, я не знаю такого игрока. Он хорош?» — цитирует Реднаппа «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.