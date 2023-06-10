Иванов — о Сазонове: «Я бы такого защитника в жизни не подписал»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов высказался об игре защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова.

Иванов раскритиковал игру 21-летнего футболиста, отметив, что его умения не соответствуют высоким притязаниям «Динамо».

«Не понимаю, почему на него возлагают большие надежды. Да я бы такого защитника в жизни не подписал! Его скилы просто не соответствуют высоким притязаниям «Динамо». Это не только моё мнение, но и тренеров, которые успели поработать с Сазоновым», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, эксперт подверг критике выступления Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева. По мнению Иванова, линия обороны «Динамо» выглядит очень слабо.

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» заняли лишь девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.