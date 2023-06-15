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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «В провале «Динамо» виноваты зазвездившиеся игроки»

15 Июня 2023 • 11:35 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах «Динамо» в минувшем сезоне.

Напомним, «бело-голубые» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 проведённых матчах.

По мнению Мостового, динамовцы должны выступать намного лучше. Эксперт считает, что причиной провала московской команды стали зазвездившиеся футболисты, которых общественность слишком рано начала превозносить.

«Они как минимум обязаны быть в пятёрке — по составу, бюджету, возможностям. В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились.

Не нужно эту талантливую молодёжь возвышать. Пускай сначала покажут что-то, начнут приносить стабильный результат, добьются чего-то», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом году динамовцы заняли третье место в турнирной таблице РПЛ и сумели дойти до финала Кубка России. После этих достижений «бело-голубых» покинул немецкий тренер Сандро Шварц, на место которого впоследствии пришёл Славиша Йоканович. Сербский специалист был уволен в концовке минувшего сезона после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 0:3.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой
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