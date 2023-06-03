Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Сочи» Ване Дркушичу слухи

03 Июня 2023 • 12:41 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 51 мин.

Московское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему словенскому защитнику футбольного клуба «Сочи» Ване Друкушичу.

Как сообщает «РБ Спорт», официального предложения еще не было, но отмечается, что футболист нравится спортивному директору столичного клуба Желько Бувачу, но окончательное решение будет приниматься только после того, как будет назначен новый главный тренер.

Контракт Дркушича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне словенец принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнерам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи Ваня Дркушич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.06.23 в 17:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.54 4.50 6.00
Видео
03.06.23 в 17:00
Зенит Зенит
Факел Факел
1.52 4.80 5.80
Видео
03.06.23 в 17:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.18 3.80 3.15
Видео
03.06.23 в 17:00
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.80 2.02
Видео
03.06.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
2.27 4.00 2.85
Видео
03.06.23 в 17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.68 4.10 5.00
Видео
03.06.23 в 17:00
Урал Урал
Сочи Сочи
2.14 3.55 3.45
Видео
03.06.23 в 17:00
Пари НН Пари НН
Химки Химки
1.58 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
13:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: По Конате есть предложения, в том числе, и из России
13:39 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал точный прогноз на дерби «Локомотив» - «Торпедо»
13:35 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» интересуется защитником ЦСКА Агаповым
13:34 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «ЦСКА – фаворит на бумаге, но со «Спартаком» и «Ростовом» у него равные шансы» эксклюзив
13:25 · Россия. Премьер-лига
Источник: Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве» слухи
13:15 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев рассказал, как завершатся матчи «Спартака» и ЦСКА в 30-м туре РПЛ
13:12 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Добровинский: «Директор «Спартака» должен сказать Промесу: «Если не забьешь, тебя вышлют из России»
13:07 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» или ЦСКА: Мостовой назвал фаворита на второе место в РПЛ
13:00 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ
13:00 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Ростов» 1
12:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Крылья Советов» - «Спартак»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Зенит» - «Факел» от Бубнова
12:41 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Сочи» Ване Дркушичу слухи
12:35 · Россия. Премьер-лига
Ловчев сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – о матче «Зенит» - «Факел»: Воронежцы могут добыть ничью в Петербурге
Все новости
Рекомендуем