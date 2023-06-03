Московское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему словенскому защитнику футбольного клуба «Сочи» Ване Друкушичу.

Как сообщает «РБ Спорт», официального предложения еще не было, но отмечается, что футболист нравится спортивному директору столичного клуба Желько Бувачу, но окончательное решение будет приниматься только после того, как будет назначен новый главный тренер.

Контракт Дркушича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне словенец принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнерам по команде.