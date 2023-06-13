Тарханов: «Личка провёл хорошую работу в «Оренбурге», это позволяет ему возглавить «Динамо»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о назначении Марцела Лички на пост наставника «Динамо».

По мнению Тарханова, чешский специалист хорошо себя проявил в «Оренбурге» и заслужил приглашение в более статусный клуб.

«Он сделал хорошую команду, это даёт повод ему возглавить более сильный клуб. Мне нравилась та игра, которую Марцел ставил в «Оренбурге». Если в этой команде при нём молодые игроки прогрессировали, то в «Динамо» тоже будут прогрессировать, так как там молодые футболисты выше уровнем», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что соглашение Лички с московским клубом будет рассчитано на три года. Сама сделка будет официально оформлена уже в ближайшие дни.

Напомним, в минувшем сезоне Личка занял с «Оренбургом» седьмое место в турнирной таблице РПЛ, опередив девятое «Динамо» на одно очко.