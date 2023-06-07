Булыкин — о свадьбе Смолова: «Иногда свадьба даёт мощный импульс футболисту»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о свадьбе форварда столичного «Динамо» Фёдора Смолова.

«Иногда свадьба даёт мощный импульс футболисту, и он начинает играть с удвоенной энергией. Надо подождать новый сезон и посмотреть, как Фёдор будет играть», — заявил участник Евро-2004, чьи слова приводит «Газета.Ру». По его мнению, экс-нападающий «Краснодара» и «Локомотива» проводит хорошую карьеру, став лучшим бомбардиром РПЛ и получив опыт игры за границей.

Напомним, что Фёдор Смолов ранее заявил, что больше не сыграет в официальных матчах за национальную команду России. 5 июня нападающий женился. Его супругой стала модель Карина Истомина.

