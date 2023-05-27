Форвард «Оренбурга» Оганесян: «Хороший был матч, выиграли по делу»

Игрок атаки «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал победу своей команды на выезде против московского «Торпедо» (3:1).

«Хороший матч, выиграли мы по делу. Конечно, есть моменты, над которыми нам стоило бы поработать, но в целом – хорошая игра», - цитирует молодого футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что после успеха «Оренбург» набрал в турнирной таблице РПЛ 43 очка и теоретически может завершить сезон на седьмом месте. «Торпедо» безнадёжно завершит текущий чемпионат России на последнем, 16-м месте.

Ранее стало известно, что Оганесян будет выкуплен «Оренбургом» у «Спартака» - руководство обоих команд об этом уже договорилось.