«Оренбург» близок к подписанию аргентинского хавбека

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном подписании полузащитника аргентинского клуба «Химнасия Ла-Плата» Томаса Муро. Ранее в СМИ сообщалось, что оренбургский клуб выкупит 21-летнего хавбека.

«Близки к тому, чтобы подписать контракт с этим футболистом. Сам процесс еще идет. Но на этом пути могут быть разные ситуации. Ему еще нужно пройти все медобследования», — цитирует Еремякина Sport24.

Функционер отметил, что если все пройдет успешно, то в конце следующей недели клуб предоставит точную информацию.

В текущем сезоне Муро принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.