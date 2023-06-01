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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Флорентин: «Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов»

01 Июня 2023 • 16:28 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин поделился мнением о домашнем стадионе своей команды.

Аргентинец назвал «Газовик» «кладбищем слонов», стадионом средней команды, где топ-клубы регулярно теряют очки.

«Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» — «кладбище слонов», цитирует Флорентина «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отметим, что из 14 домашних встреч в нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Марцела Лички проиграли лишь два раза. Свой ближайший и заключительный матч в текущем сезоне «Оренбург» проведёт 3 июня против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Габриэль Флорентин
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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