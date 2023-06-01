Флорентин: «Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин поделился мнением о домашнем стадионе своей команды.

Аргентинец назвал «Газовик» «кладбищем слонов», стадионом средней команды, где топ-клубы регулярно теряют очки.

«Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» — «кладбище слонов», цитирует Флорентина «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отметим, что из 14 домашних встреч в нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Марцела Лички проиграли лишь два раза. Свой ближайший и заключительный матч в текущем сезоне «Оренбург» проведёт 3 июня против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.