В «Оренбурге» подтвердили уход Стаматова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что болгарский защитник Матео Стаматов покидает клуб.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист отказался продлевать своё соглашение с «Оренбургом».

«У Матео сегодня последний день работы. Все контрактные условия он выполнил хорошо, достойно. Но в силу разных обстоятельств мы не сели за стол для дальнейших переговоров по продлению контракта», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Стаматов защищает цвета «Оренбурга» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После 29 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне команда Марцела Лички проведёт 3 июня против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.