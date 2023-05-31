Макаров: «Динамо» полностью провалило сезон в год своего столетия

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

«Как оценю сезон столетия для болельщиков? Никак. Мы даже не знаем, какое место займем. Провалили сезон. Мы прекрасно это понимаем. Будем работать дальше. Уже ничего не вернуть», — приводит слова Макарова «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что не знает, как «Динамо» выступит в новом сезоне, команде просто нужно работать и тренироваться.

После 29 туров «бело-голубые» занимают седьмое место в чемпионате России, имея в своей копилке 45 набранных очков. В последнем туре «Динамо» встретится с «Оренбургом».