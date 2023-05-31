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Кобелев ответил, готов ли он вернуться в «Динамо»

31 Мая 2023 • 15:00 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном возвращении в стан «бело-голубых». Напомним, ранее столичный клуб покинул Славиша Йоканович. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Павел Алпатов.

«Готов ли я взять команду? Поговорю с ними об этом, как поступит предложение», — цитирует Кобелева Sport24.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков.

Напомним, Кобелев уже работал в «Динамо» на различных должностях. Последний раз он был главным тренером команды в сезоне-20215/16.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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