Канчельскис: «Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Динамо». Ранее об этом сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

«Если «Динамо» хочет остаться в РПЛ и нормально выступать… Это их проблемы и их решение. Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо. Время покажет. Опыт у него есть», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в своем активе 45 набранных очков за 29 туров.