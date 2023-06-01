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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо»

01 Июня 2023 • 16:40 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Динамо». Ранее об этом сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

«Если «Динамо» хочет остаться в РПЛ и нормально выступать… Это их проблемы и их решение. Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо. Время покажет. Опыт у него есть», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в своем активе 45 набранных очков за 29 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Леонид Слуцкий Андрей Канчельскис
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