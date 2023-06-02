Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге.
- Топ-3 лучших футболиста сезона в РПЛ по версии Андрея Канчельскиса?
- Игорь Акинфеев, Квинси Промес и Малком Филипе.
- Топ-3 лучших тренера сезона в РПЛ?
- Сергей Семак, Марцел Личка и Валерий Карпин.
- Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?
- «Ростов», «Оренбург» и «Ахмат».
Напомним, перед завершающим туром РПЛ дончане располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, оренбуржцы занимают восьмую строчку, а грозненцы - пятую.
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