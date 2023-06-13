Петржела: «Думаю, что в Чехии негативно отреагируют на назначение Ярошика в «Оренбург»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном назначении экс-полузащитника ЦСКА Иржи Ярошика на пост наставника «Оренбурга».

Сегодня, 13 июня, стало известно, что нынешний тренер «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшее время возглавит московское «Динамо». Ожидается, что в «Оренбурге» Личку сменит его соотечественник Ярошик, уже успевший подтвердить данную информацию.

Петржела назвал Ярошика хорошим специалистом, выразив уверенность в том, что у него всё получится на новом месте работы.

«Думаю, что в Чехии негативно отреагируют на назначение Ярошика в «Оренбург» — сами понимаете, какая сейчас обстановка. Но Ярошик — хороший специалист, его приход в «Оренбург» — это супер. Он поможет клубу прогрессировать и дальше», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что ранее 45-летний Ярошик возглавлял чешские клубы «Теплице» и «Простеёв», а также словенский «Целе».

В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 проведённых матчах.