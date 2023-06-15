Агент Петреску: «Дан всегда говорит, что хочет вернуться в РПЛ»

Николай Пырнэу, агент бывшего тренера «Динамо» Дана Петреску, высказался о возможном возвращении румынского специалиста в Россию.

По словам агента, конкретных предложений из России Петреску пока не поступало, однако сам тренер хочет вернуться в РПЛ.

«Я думаю, что он ещё не всё доказал в России. Будет предложение – будем разговаривать. Одно могу сказать: за последние годы Петреску в качестве тренера в разных командах набрал в Европе больше очков, чем все московские клубы вместе взятые», — приводит слова Пырнэу «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Петреску возглавляет румынский «Клуж». В период с 2012 по 2014 год тренер возглавлял «Динамо», а с 2010 по 2012 руководил краснодарской «Кубанью».