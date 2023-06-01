Саба Сазонов: «Не бывает людей, которые не проигрывают»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, с каким настроением «бело-голубые» завершают нынешний сезон.

Отметим, что в последних шести матчах динамовцы сумели одержать только две победы. Сазонов заявил, что из поражений также необходимо извлекать уроки.

«Мы профессионалы. Не бывает людей, которые не проигрывают. Но главное в футболе – это результат. С нас его спрашивают!

В каком-то смысле можно сказать, что поражение тоже результат, которое даёт некие уроки», — цитирует Сазонова Metaratings.

После 29 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 3 июня против «Оренбурга». Начало — в 17:00 по московскому времени.