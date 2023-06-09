Агент Майсторовича рассказал о восстановлении игрока

Александар Важич, представитель защитника столичного «Динамо» Милана Майсторовича, высказался о восстановлении футболиста после травмы.

«У Милана все порядке, насколько это возможно в данной ситуации. Операция прошла удачно, начался процесс восстановления. Где-то через месяц будет ясна более полная картина, тогда можно будет точнее говорить о сроках реабилитации», — заявил агент 18-летнего футболиста, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Важич отметил, что в лучшем случае Милан сможет вернуться на футбольное поле через шесть месяцев.

Напомним, что Майсторович получил травму крестообразных связок в концовке прошедшего сезона. После перехода в клуб Премьер-лиги сербский защитник провёл 10 матчей за «Динамо».

