«Оренбург» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Динамо Москва
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Протокол игры
Кеняйкин Алексей•Эктов Александр•Гойкович Ренато•Перес Матиас•Печенин Кирилл•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Флорентин Сесар Габриэль•Обухов Владимир•Мансилья Брайан Эсекиэль
03 июня. Стадион "Газовик".
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