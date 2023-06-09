Рашович: «Из «Динамо» со мной никто не связывался»

Главный тренер саудовского «Аль-Фейха» Вук Рашович отреагировал на информацию о своём возможном назначении на пост наставника «Динамо».

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба уже вступило в переговоры с агентом 50-летнего тренера.

«Скоро будет ясность. Из «Динамо» со мной никто не связывался. Пока нельзя говорить о моём переезде из Саудовской Аравии в Россию», — цитирует Рашовича Sport24.

Напомним, что в минувшем сезоне «Динамо» возглавлял сербский специалист Славиша Йоканович, который был отправлен в отставку после поражения «бело-голубых» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. В настоящий момент обязанности главного тренера команды исполняет Павел Алпатов.