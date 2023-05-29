Агент: «Маричаль останется в «Динамо» на следующий сезон»

Себастиан Таборда, агент защитника «Динамо» Николаса Маричаля, высказался о будущем своего клиента.

«Маричаль останется в «Динамо» на следующий сезон, а потом и ещё на четыре сезона», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний уругваец перешёл в «Динамо» летом прошлого года из «Насьоналя» за 4,2 миллиона евро. В составе «бело-голубых» Маричаль успел провести 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 29 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «бело-голубые» проведут 3 июня против «Оренбурга». Начало — в 17:00 по московскому времени.