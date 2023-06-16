Канчельскис: «Смолов талантливее Дзюбы»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове.

По мнению Канчельскиса, 33-летний футболист провёл неплохой сезон и является сильным игроком по меркам РПЛ. Также эксперт отметил, что Смолов сумел реализовать лишь 50 процентов своего огромного потенциала.

«Парень казался невероятно талантливым по молодёжи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала. Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Фёдор талантливее Артёма, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 31 матч, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. В прошедшем розыгрыше РПЛ «бело-голубые» заняли лишь девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.