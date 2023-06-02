Смолов: «Мне комфортно играть с Тюкавиным»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, ранее продливший контракт с московским клубом, рассказал о взаимодействии со своим партнёром по линии атаки Константином Тюкавиным.

Смолов отметил, что ему комфортно взаимодействовать с Тюкавиным, играя с позиции полузащитника.

«В принципе, в позиции полузащитника, «десятки», я достаточно неплохо себя чувствую. Поэтому будем смотреть, что будет дальше, какую схему будем наигрывать во время летних сборов», — цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне 33-летний Смолов провёл в составе «бело-голубых» 31 матч, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

После 29 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 3 июня, против «Оренбурга». Начало — в 17:00 по московскому времени.