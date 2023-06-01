Оганесян: «Оренбург» может попасть в первую пятёрку в следующем сезоне»

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян, выступающий сейчас на правах аренды за «Оренбург», поделился мнением о перспективах своей нынешней команды в следующем сезоне.

По мнению 21-летнего футболиста, «Оренбургу» по силам оказаться в пятёрке сильнейших команд страны.

«Думаю, «Оренбург» может попасть в первую пятёрку. Даже по этому сезону многие смогли увидеть, что команда интересная, с интересным стилем игры, который всем нравится», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

После 29 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне команда Марцела Лички проведёт в субботу, 3 июня, против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.