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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оганесян: «Оренбург» может попасть в первую пятёрку в следующем сезоне»

01 Июня 2023 • 10:41 Комментировать (1)
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян, выступающий сейчас на правах аренды за «Оренбург», поделился мнением о перспективах своей нынешней команды в следующем сезоне.

По мнению 21-летнего футболиста, «Оренбургу» по силам оказаться в пятёрке сильнейших команд страны.

«Думаю, «Оренбург» может попасть в первую пятёрку. Даже по этому сезону многие смогли увидеть, что команда интересная, с интересным стилем игры, который всем нравится», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

После 29 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне команда Марцела Лички проведёт в субботу, 3 июня, против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Степан Оганесян
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Июня 2023 в 11:24
да прям чемпионом станет
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