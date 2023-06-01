Селюк: Продление Смолова — это самая большая ошибка «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о продлении контракта «Динамо» с нападающим Фёдором Смоловым.

«Это самая большая ошибка «Динамо». Человеку платят 1,5 миллиона евро, а он забил 4 гола, остальные с пенальти. Он не нужен «Динамо». Он перетягивает на себя, тормозит атаки», — передает слова Смолова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Новый трудовой договор Смолова с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.