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Агент рассказал, когда защитник «Динамо» Майсторович сможет вернуться на поле

17 Июня 2023 • 10:55 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал, когда его клиент восстановится от травмы.

Напомним, 18-летний футболист получил повреждение по ходу матча 27-го тура минувшего розыгрыша РПЛ против «Ахмата» (0:3). Позже у Майсторовича был выявлен разрыв крестообразных связок.

«В восстановлении есть прогресс. Милан хорошо себя чувствует. Если процесс и дальше будет идти так, Майсторович вернётся на поле через 5-6 месяцев. Он уже очень соскучился по команде и футболу», — приводит слова агента Sport24.

В прошедшем сезоне защитник провёл в составе «бело-голубых» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Милан Майсторович Александар Важич
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