Агент Макарова: «Интерес из Европы есть»

Дмитрий Кигинько, представитель вингера столичного «Динамо» Дениса Макарова, рассказал об интересе к своему клиенту.

«Ведется каждодневная работа, переговоры за рубежом. Всё в начальной фазе, но интерес к Денису из Европы есть. Это хороший футболист, которого хотели бы видеть в своем составе многие клубы», — заявил агент участника Евро-2020 в интервью изданию Sport24. Тем не менее Кигинько отметил, что у Макарова длительный контракт с «бело-голубыми», поэтому для перехода в ближайшее время должны сойтись многие факторы. Также агент Дениса не стал говорить названия европейских клубов, заинтересованных в вингере.

В прошедшем сезоне на счету Макарова 33 матча в футболке «Динамо» в рамках всех состязаний, в которых он забил шесть голов при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в четыре с половиной миллиона евро.