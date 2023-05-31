Смолов: «Спасибо клубу за то, что всё ещё видят во мне полезного игрока»

Российский форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал новое трудовое соглашение с «бело-голубыми».

«На самом деле, очень рад, спасибо клубу за доверие и за то, что видят, что я ещё смогу приносить пользу. В моих мыслях только желание исправить впечатление от нынешнего сезона. Физически абсолютно нормально себя чувствую. Уже полтора года вместе с командой, стали с ними как родные», - рассказал нападающий в видео, которое оформила клубная пресс-служба динамовцев.

Смолов в завершающемся сезоне помог своей команде 12-ю забитыми мячами во всех турнирах. Напомним, что игроком динамовцев нападающий стал в январе 2022 года, перебравшись из «Локомотива».

Перед заключительным, 30-м туром «бело-голубые» идут в турнирной таблице РПЛ на седьмом месте с 45 набранными очками.

Смолов продлил контракт с «Динамо»