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Гранат: «Игрой и результатом с «Оренбургом» Личка заслужил повышения»

13 Июня 2023 • 14:49 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на информацию о назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички на пост наставника «бело-голубых».

Сегодня, 13 июня, стало известно о том, что в ближайшее время чешский специалист подпишет с московским клубом трёхлетний контракт.

Гранат заявил, что своей успешной работой в «Оренбурге» Личка заслужил получить повышение. Эксперт считает, что под руководством нового тренера молодые футболисты «Динамо» должны добиться прогресса.

«Наверное, Личка — это один из самых очевидных кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Игрой и результатом с «Оренбургом» Марцел заслужил повышения. Хотелось бы, чтобы при нём снова прогрессировали молодые футболисты», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 турах. Динамовцы же стали лишь девятыми с 45 баллами в своём активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат Оренбург Марцел Личка
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