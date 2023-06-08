Оганесян: «По результатам видно, что Личка — очень качественный специалист»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о работе главного тренера своей команды Марцела Лички.

21-летний футболист признался, что ему комфортно выступать под руководством чешского наставника.

«По результатам видно, что Личка — очень качественный специалист. Команда демонстрирует хороший результат. Мне нравится с ним работать», — приводит слова Оганесяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 проведённых матчах. Ранее в клубе сообщили, что Личка продолжит работу с командой и в следующем сезоне.