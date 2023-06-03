Рашович отреагировал на слухи, что может возглавить «Динамо»

Главный тренер арабского клуба «Аль-Файха» Вук Рашович высказался об информации, что в его услугах заинтересовано московское «Динамо».

Ранее СМИ сообщали, что сербский специалист уже начал переговоры со столичным клубом.

«Веду ли я переговоры с «Динамо»? Пока не могу это комментировать. В ближайшие несколько дней вы все узнаете», - приводит слова Рашовича Sport24.

Контракт 50-летнего специалиста с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее серб работал в минском «Динамо», а также в «Партизане», где был помощником экс-главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.